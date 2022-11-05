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Георгий Джикия высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Сочи»

Георгий Джикия высказался о ничьей «Спартака» в матче с «Сочи»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался после ничейного результата с «Сочи» (1:1). На гол Квинси Промеса южане ответили точным ударом Кирилла Заики.

«Бывает такое в футболе. Пропустили «в раздевалку» в конце первого тайма. Понятно, что ненужный гол. Потом игра хорошо складывалась, были хорошие моменты, но не реализовали. Согласен ли, что второй тайм один из самых слабых за последнее время? Не сравнивал пока. Не настроились? Нет такого ощущения. Был хороший настрой и настроение. Ничейный результат в Сочи тоже бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Красно-белые набрали 33 очка и останутся на втором месте в турнирной таблице РПЛ по итогам тура. «Сочи» (22) — на девятой позиции.

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