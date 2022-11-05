Георгий Джикия оценил игру «Сочи» в ничейном матче со «Спартаком»
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Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничейный результат (1:1) с «Сочи» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался о достоинствах соперника.
«Сочи» — хорошая и качественная команда с хорошим подбором футболистов. То, что они атакуют и создают моменты, все прекрасно знают. Играли две команды, которые не закрываются и не обороняются. Две команды атаковали — это нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой встречи «Спартак» набрал 33 очка и закрепился на втором месте российского чемпионата. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 12 ноября, начало – в 19:30 мск.
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- 5 ноября 2022
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