Появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон

Появились первые фотографии домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2023/2024. Футболка английского клуба выполнена в традиционном красном цвете с белыми вставками. Фотографии опубликованы на сайте Footyheadlines.com.

Домашняя форма «Ливерпуля» на предстоящий сезон выполнена в очень простом дизайне, похожем на майки нынешней кампании. Воротник и манжеты выполнены в белых цветах, так же, как и логотипы спонсоров и клуба. С обратной стороны футболки на шее напечатан знак Хиллсборо в честь памяти жертв давки на одноимённом стадионе в 1989 году.

«Ливерпуль» в 12 матчах английской Премьер-лиги набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

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