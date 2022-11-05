Георгий Джикия оценил решение РФС продлить контракт с Валерием Карпиным

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ранее стало известно, что новое соглашение между сторонами рассчитано до 1 августа 2024 года. Нынешний тренерский штаб также продолжит работу с национальной командой.
«Обязательно созвонимся, поздравлю. Раз Валерий Георгиевич продлил, то я только рад этому решению. У нас с ним хорошие отношения», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
О назначении Карпина в сборную России было объявлено 23 июля 2021 года. Под руководством специалиста команда добилась права сыграть в плей-офф за путёвку на чемпионат мира, но ФИФА и УЕФА отстранили россиян от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.
- 5 ноября 2022
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