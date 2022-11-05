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Джикия: «Спартаку» не всегда удаётся забирать очки в Сочи. Сегодняшнее идёт в копилку

Джикия: «Спартаку» не всегда удаётся забирать очки в Сочи. Сегодняшнее идёт в копилку
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после ничейного матча с «Сочи» (1:1) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением об отсутствии побед в матчах с этой командой, а также прокомментировал текущее состояние красно-белых.

«Не получается обыгрывать «Сочи»? То, что было до — это уже история. Что касается сегодня, то смотрим вперёд и идём дальше, всё хорошо. «Спартаку» не всегда удаётся забирать очки в Сочи. Сегодняшнее очко идёт только в копилку. Смотрим только вперёд.

Ощущения, что «Спартаку» не хватает сил, нет. Всё хорошо. Мы довольны своей командой. Мы идём дальше, и всё. То, что был ничейный результат, такое в спорте бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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