Джикия: новость о матче с Узбекистаном шикарно воспринял. Но хотелось бы сыграть в России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между сборной России и Узбекистаном, которая состоится в воскресенье, 20 ноября.

«Воспринял шикарно. Нет ли диссонанса, что планировали с Боснией, а в итоге Узбекистан? Хотелось бы сыграть в России», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между Россией и Узбекистаном состоится в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Также в ноябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана, которая состоится 17-го числа в Душанбе, начало – в 18:00 по московскому времени.