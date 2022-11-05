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Джикия: новость о матче с Узбекистаном шикарно воспринял. Но хотелось бы сыграть в России

Джикия: новость о матче с Узбекистаном шикарно воспринял. Но хотелось бы сыграть в России
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между сборной России и Узбекистаном, которая состоится в воскресенье, 20 ноября.

«Воспринял шикарно. Нет ли диссонанса, что планировали с Боснией, а в итоге Узбекистан? Хотелось бы сыграть в России», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между Россией и Узбекистаном состоится в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Также в ноябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана, которая состоится 17-го числа в Душанбе, начало – в 18:00 по московскому времени.

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