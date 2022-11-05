«Зенит» в РПЛ пропустил два мяча к 10-й минуте впервые с 2010 года

В матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» грозненский клуб сумел к восьмой минуте добиться преимущества в два гола: на первой минуте точным ударом отметился Евгений Харин, а на восьмой — форвард грозненцев Мохамед Конате. Это первый случай с 2010 года, когда питерский клуб пропустил два мяча в первые 10 минут матча, сообщает портал Opta.



В ноябре 2010 года «Зенит» проигрывал «Сибири» 0:2 к шестой минуте, но в итоге сумел добиться победы (5:2).



Если «Зенит» проиграет, это будет его первое домашнее поражение в РПЛ с октября 2021 года, тогда команда Сергея Семака уступила «Сочи» (1:2). Беспроигрышная домашняя серия питерцев в РПЛ составляет 17 матчей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

Команда из Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 39 очков.