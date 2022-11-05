Галтье: если кто-то боится пропустить ЧМ из-за травмы, то перестанет играть

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал усталость команды из-за напряжённого графика, а также высказался о тех, кто боится получить травму в преддверии чемпионата мира по футболу, который начнётся 20 ноября.
«Мы много сыграли за короткий промежуток времени. Для многих завтра 23-я игра с начала этого напряжённого сезона. Обычно групповой этап Лиги чемпионов заканчивается в середине декабря, а этот завершился уже сейчас. Мы устали, нам не хватает энергии, и это нормально.
Любой, кто, вероятно, будет выступать на чемпионате мира, беспокоится о риске получить травму. Если кто-то напуган или беспокоится об этом, пускай даст мне знать, и я перестану его выпускать. Если подобное произойдёт, у кого-то появится хороший шанс. Тем не менее, я думаю, что лучший способ дотянуть до турнира — это участвовать в играх. Я сказал игрокам несколько недель назад в раздевалке, что они должны быть полностью сосредоточены и не позволять себе расслабляться», — приводит слова Галтье Mundo Deportivo.
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