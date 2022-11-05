«Зенит» — «Ахмат»: Андрей Мостовой отыграл один мяч на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота. На восьмой минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова. Чистяков потерял мяч у радиуса штрафной, Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.

На 64-й минуте Андрей Мостовой отыграл один мяч: прошёл заброс в штрафную, Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель.