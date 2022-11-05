Форвард «Боруссии» Д Мукоко стал самым молодым игроком, забившим 10 мячей в Бундеслиге

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал обладателем уникального рекорда. Как сообщает статистический портал Opta Sport, немецкий футболист стал самым молодым игроком Бундеслиги, достигшим отметки в 10 голов в рамках чемпионата.

Памятное событие произошло в матче с «Бохумом» в рамках 13-го тура немецкого чемпионата. Мукоко смог отличиться уже на восьмой минуте встречи после передачи защитника Никласа Зюле. На момент гола форварду исполнилось 17 лет и 350 дней. Позже «шмели» забили ещё один гол — с пенальти отличился полузащитник Джованни Рейна.

Нападающий провёл за дортмундский клуб 19 матчей во всех турнирах. На счету Мукоко уже пять забитых мячей и пять результативных передач.

Новость по теме Форвард дортмундской «Боруссии» Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?