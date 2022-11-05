«Зенит» проиграл «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ

Cегодня, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ахмат» (Грозный). Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Полузащитник гостей Евгений Харин открыл счёт уже на первой минуте. Садулаев разогнал грозненскую контратаку правым краем, сделал передачу в штрафную, удар Камилова привёл к рикошету — мяч от ноги Караваева угодил в штангу. Харин, подобрав мяч во вратарской, добил его в ворота. На восьмой минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова. Чистяков потерял мяч у радиуса штрафной, Конате после перехвата продвинулся вперёд и технично перебросил вратаря.



На 64-й минуте Андрей Мостовой отыграл один мяч: прошёл заброс в штрафную, Мостовой прикрыл мяч корпусом, развернулся и с полулёта пробил точно в цель.



«Зенит» с 39 очками занимает в турнирной таблице первое место. «Ахмат» (26) — пятый.