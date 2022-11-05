Семак предположил, почему «Зенит» пропустил два быстрых гола в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Ахмата» со счётом 1:2 предположил, почему команда пропустила два быстрых гола. На первой минуте игры счёт открыл Евгений Харин, а на восьмой второй гол грозненцев забил Мохамед Конате. Питерцы сумели ответить лишь голом Андрея Мостового во втором тайме.

«Влияние дифирамбов на команду? Первые десять минут — это было отчётливо. Всегда проще готовиться, когда команда собрана и в тонусе. Когда не надо мотивировать. Когда есть крупные победы и отрыв, появляется самоуспокоенность. Выход – работать ещё усерднее», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» остаётся лидером Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 очков.