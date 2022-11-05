Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: все хотят обыграть «Зенит» — у нас это получилось
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на победу своей команды над «Зенитом» со счётом 2:1. К восьмой минуте грозненцы вели — 2:0, питерцы сумели отыграть лишь один мяч благодаря точному удару Андрея Мостового.
«Зенит» — гостеприимная команда: приняли нас хорошо. Все хотят обыграть «Зенит». Мы очень старались — у нас это получилось», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Для «Зенита» это поражение стало первым в РПЛ на домашней арене с октября 2021 года. Питерцы продолжают лидировать в чемпионате, имея в активе 39 очков. Команда Сергея Ташуева набрала 26 баллов и занимает пятое место, но по итогам 16-го тура «Ахмат» может обойти московское «Динамо».
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