Семак: сегодня «Зенит» не готов пройти сезон без поражений. Никто не думает о рекордах
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением, повлияли ли последние рекорды команды на поражение в матче с грозненским «Ахматом» со счётом 1:2.
«Статистические факторы? Это сопутствующие вещи. Это рекорды, дифирамбы, которые поются. Они отвлекают игроков. По поводу всех рекордов — наша задача выиграть чемпионат. Никто не думает о рекордах. На сегодня мы не готовы пройти весь сезон без поражений», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После этого поражения «Зенит» остался на первом месте чемпионата, имея в активе 39 очков. В следующем туре санкт-петербургский клуб сыграет с московским «Торпедо».
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