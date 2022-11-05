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Томас Тухель назвал условия для сборной, которую он сможет возглавить

Томас Тухель назвал условия для сборной, которую он сможет возглавить
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Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не исключил, что впервые в своей карьере может возглавить национальную команду.

«Возглавить сборную? Почему бы и нет? Я был бы не против, но не слишком задумывался об этой теме до сих пор.

Сначала я бы подумал, является ли это команда той самой и есть ли у неё потенциал, чтобы выигрывать такие турниры, как чемпионат мира и чемпионат Европы», — приводит слова Тухеля The Hindu.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов (1:0). Во главе лондонского клуба Тухель провёл 99 матчей, выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. Ранее Томас также работал в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

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