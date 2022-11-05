«Эмполи» обыграл «Сассуоло», «Салернитана» упустила победу над «Кремонезе»

Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Эмполи» принимал «Сассуоло». Победу в матче, проходившем на стадионе «Карло Кастеллани», одержали хозяева – 1:0.



Единственный мяч на 64-й минуте забил Томмазо Бальданци после передачи Мартина Сатриано.

«Эмполи» набрал 14 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Сассуоло» (15) – 11-й.

В другом матче 13-го тура «Салернитана» дома сыграла вничью с «Кремонезе» со счётом 2:2.



Польский форвард хозяев Кшиштоф Пёнтек сумел вывести свою команду вперёд уже на третьей минуте встречи. Спустя девять минут Давид Окереке сравнял счёт после передачи Франка Тсаджута. Ещё до перерыва Лассана Кулибали забил второй гол хозяев, голевой пас на счету Антонио Кандревы. В концовке матча Даниэль Чофани сравнял счёт.



«Салернитана» набрала 17 баллов и располагается на 10-м месте. «Кремонезе» (6) – на 19-й позиции.