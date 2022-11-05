Дубль Нкунку принёс «Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» дома принимал «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

Гости открыли счёт на 17-й минуте матча, когда свой момент реализовал нападающий Кристофер Нкунку. На 50-й минуте игрок «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттер сравнял счёт в матче после передачи Анхелиньо. На 57-й минуте «Лейпциг» снова вышел вперёд благодаря усилиям Кристофера Нкунку, который оформил дубль в этом матче. На 69-й минуте Дани Ольмо укрепил преимущество гостей после точного паса Доминика Собослаи. Матч закончился победой гостей — 3:1.

После победы «РБ Лейпциг» набрал 22 очка и закрепился на шестом месте немецкого чемпионата. «Хоффенхайм», у которого 18 очков, опустился на девятую строчку.