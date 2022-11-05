Полузащитник «Зенита» Мостовой: у меня был настрой пройти весь сезон без поражений

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение на своём поле от грозненского «Ахмата» со счётом 1:2, а также поделился эмоциями от прерванной серии своей команды в этом чемпионате.

«Первое поражение в сезоне, ещё и дома — очень неприятно. Не знаю, как у других, но у меня был настрой пройти весь этот сезон без поражений. Думаю, что у нас было всё, чтобы это сделать. Сегодня получилось супернеожиданное поражение», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Несмотря на поражение, «Зенит», набравший по итогам предыдущих матчей 39 очков, сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы чемпионата, имея отрыв от идущего на второй позиции «Спартака» в шесть очков.