Сон Хын Мин может восстановиться к чемпионату мира в Катаре

Атакующий полузащитник английского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин может успеть восстановиться к началу чемпионата мира в Катаре, который стартует 20 ноября. Об этом сообщает Sports Mole со ссылкой на The Telegraph.



Южнокореец получил травму глазницы в матче Лиги чемпионов с «Марселем» после столкновения с Шанселем Мбемба.



По информации источника, в пятницу полузащитник перенёс операцию, которая прошла успешно. Медики считают, что Сон будет доступен к чемпионату мира, но не сможет сыграть за «Тоттенхэм» в трёх оставшихся до перерыва матчах.



Сборная Южной Кореи на турнире в Катаре начнёт свой путь матчем с Уругваем 24 ноября. Также в группе H выступят команды Ганы и Португалии.

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