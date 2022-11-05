«Фамилия обязывает хорошо играть». Александр Мостовой поздравил Андрея с 25-летием

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил своего однофамильца — хавбека «Зенита» Андрея Мостового с днём рождения.



«У Андрея Мостового сегодня день рождения? Ух ты, ничего себе! Сколько ему, 25? Так держать! Фамилия обязывает хорошо играть и забивать. Мы видим, что в «Зените» большая конкуренция — это очень непросто. Желаю футбольных успехов! Ребята уже взрослые: сами знают, как работать, играть и тренироваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня, 5 ноября, команда Сергея Семака уступила дома грозненскому «Ахмату». На голы Евгения Харина и Мохамеда Конате «Зенит» сумел ответить лишь одним забитым мячом — его автором стал Андрей Мостовой.