«Вальядолид» обыграл «Эльче» в матче 13-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались местный «Вальядолид» и «Эльче». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 40-й минуте: с паса Гонсало Платы отличился Хави Санчес.
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Через несколько минут Плата сделал ещё одну результативную передачу: в этот раз на Роке Месу, который сделал счёт 2:0 в пользу «Вальядолида».
Единственный гол «Эльче» на 63-й минуте забил Хосан (голевой пас у Пере Мильи).
«Вальядолид» набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. «Эльче» (4) — 20-й.
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