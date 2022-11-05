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ЦСКА — Пари НН. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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ЦСКА — «Пари НН»: гости открыли счёт на 66-й минуте

ЦСКА — «Пари НН»: гости открыли счёт на 66-й минуте
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Cегодня, 5 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте счёт в матче открыл защитник Виктор Александров: Ярослав Михайлов с углового навесил на линию вратарской, Александров опередил Никиту Ермакова и головой переправил мяч в верхний угол ворот. Без шансов для Игоря Акинфеева.

Обслуживает матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогают Алексей Воронцов и Наиль Сайфетдинов. Резервный судья — Роман Галимов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Александр Богданов.

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