ЦСКА всухую проиграл «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ

Cегодня, 5 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходил матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Финальный свисток Сергея Иванова ознаменовал победу гостевой команды со счётом 1:0.
На 66-й минуте счёт в матче открыл защитник Виктор Александров: Ярослав Михайлов с углового навесил на линию вратарской, Александров опередил Никиту Ермакова и головой переправил мяч в верхний угол ворот. В добавленное время Момо Янсане увеличил преимущество «Пари НН», но после просмотра VAR мяч был отменён.
Обслуживала матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Алексей Воронцов и Наиль Сайфетдинов. Резервный судья — Роман Галимов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Александр Богданов.
«Пари НН» с 16 очками занимает в турнирной таблице 12-е место. ЦСКА (29) — третий.
- 5 ноября 2022
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