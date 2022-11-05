Нагельсман: вся Германия рада, что Нойер вернулся в строй

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над «Гертой» (3:2), которая позволила возглавить турнирную таблицу Бундеслиги, а также высказался о возвращении в строй после травмы плеча голкипера Мануэля Нойера и результативности форварда Эрика Шупо-Мотинга.

«Это была непростая игра. Были моменты, когда мы не могли играть в свой футбол. Мы не были сосредоточены после того, как повели со счётом 3:0, вследствие чего пропустили два быстрых гола. Это была важная игра, и мы выиграли её, хотя могли бы облегчить себе жизнь.



Результативность Шупо-Мотинга? У него всегда были эти качества. Последние несколько месяцев у него были травмы, ковид, Кубок Африки, поэтому ему не хватало ритма. Когда он в форме, мы знаем, какими качествами он обладает, так что я не удивлён. Для меня его выступления — логическое следствие хорошей физической формы.



Возвращение Нойера? Он капитан и очень важен для нас как на поле, так и вне его. Он по-прежнему лучший вратарь в мире. Мы рады, что он вернулся. Вся Германия счастлива, что Нойер наконец в строю», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе: