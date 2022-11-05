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«Пари НН» первым с 2009 года одержал победу в РПЛ, нанеся один удар за матч

«Пари НН» первым с 2009 года одержал победу в РПЛ, нанеся один удар за матч
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«Пари НН» одержал победу в выездном матче с ЦСКА (1:0) и стал первой командой как минимум с 2009 года, победившей в матче РПЛ с одним ударом за матч. Об этом сообщает портал Opta.

Единственный мяч в игре на счету Виктора Александрова, который нанёс точный удар после передачи Ярослава Михайлова. В компенсированное к матчу время Момо Янсане забил второй мяч в ворота красно-синих, но арбитр отменил взятие ворот после обращения в VAR.

ЦСКА с 29 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, однако по итогам тура команду Владимира Федотова может обойти «Ростов». «Пари НН» (16) — на 12-й позиции.

В следующем туре армейцы 13 ноября в гостях сыграют с «Динамо», «Пари НН» 11 ноября примет «Ахмат».

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