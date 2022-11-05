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В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Галактионова в клубе

В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Галактионова в клубе
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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал слухи, согласно которым главный тренер нижегородцев Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Сейчас это наш тренер — у нас с ним контракт. Он выводит и тренирует команду. Всё остальное позже. Переговоры с «Локомотивом» идут? У кого? У меня переговоры не идут», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее сообщалось, что об уходе главного тренера «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова из нижегородского клуба в «Локомотив» будет объявлено после матча 17-го тура между «Пари НН» и «Ахматом».

В выездном матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА команда Галактионова одержала сенсационную победу со счётом 1:0.

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