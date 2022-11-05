Михаил Галактионов не стал отвечать на вопрос об уходе в «Локомотив»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов отреагировал на слухи, согласно которым он может возглавить «Локомотив».



«Процентное соотношение по тому, что приду в «Локомотив»? Губернатором и руководством области была поставлена задача изменить игровую стилистику в команде. Как и была задача ввести в команду большое количество молодых игроков. На сегодняшний день данные задачи выполняются. Мы меняемся. Нельзя сказать, что мы изменились, но команда меняется. Игроки востребованы: налицо оценка кадрового потенциала как игроков, так и тренерско-административного состава. А если есть оценка, значит, есть спрос и предложение. Поверьте, с первой до последней минуты руководство области и клуба знает обо всём, что происходит в команде. Если будет какой-то нюанс, то всё будет решаться в совместном диалоге», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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