Игрок «Пари НН» Агапов поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России
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Защитник «Пари НН» Илья Агапов рассказал, как узнал о попадании в расширенную заявку сборной России, а также о своих эмоциях от этого события.
«Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «Чемпионата») скинул в общий чат весь список, я увидел себя. Порадовались с женой. Мне надо больше работать, чтобы попасть в основную заявку. Уже радости нет. Советовал ли что-то Галактионов? Нет. С Валерием Георгиевичем не общались.
Как поздравляли? Как обычно. Сказали, что молодец, и сказали, чтобы старался для попадания в основную заявку. Самые первые эмоции? Я был дома, сидел с ребёнком. Было очень радостно. Нужно работать, чтобы Валерий Георгиевич увидел, что я готов», — передаёт слова Агапова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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