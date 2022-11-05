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«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче лидеров Серии А

«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Аталанту» в матче лидеров Серии А
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Завершился матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались лидеры итальянского первенства — «Аталанта» принимала «Наполи». Финальный свисток Маурицио Мариани зафиксировал победу гостей – 2:1.

«Аталанта» вышла вперёд благодаря голу Адемолы Лукмана на 19-й минуте встречи. Спустя четыре минуты неаполитанцы сумели забить ответный мяч – он на счету Виктора Осимхена, которому ассистировал Пётр Зелиньски. На 35-й минуте Элиф Элмас вывел «Наполи» вперёд. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии, увеличив отрыв от конкурентов до восьми очков. У «Аталанты» осталось 27 баллов, команда Джан Пьеро Гасперини на второй строчке, но по итогам тура её могут обойти «Милан» и «Рома».

Италия - Серия А. 13-й тур
05 ноября 2022, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Лукман – 19' (пен)   1:1 Осимхен – 23'   1:2 Элмас – 35'
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