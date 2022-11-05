«Химия» дала сбой». Владимир Федотов — о неудачных результатах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Пари НН» со счётом 0:1 прокомментировал результаты последних матчей армейцев, а также рассказал о проблемах с реализацией команды.
«У нас появился некий мандраж, который не позволяет показывать весь свой арсенал. С «Динамо» был хороший матч, как и со «Спартаком». Отсутствие реализации — ключевой момент, который вселил в команду чувство неверия, хотя много об этом говорили. Но это сложно преодолеть за короткое время.
Возможно, ответственность за результат — ещё одна из причин. Три ничьих подряд, где в каждой из них мы могли разжиться тремя очками… Такие игры бывают — сложно пройти весь сезон на одном дыхании. В таких матчах включаются другие качества: сначала нужно преодолеть себя, затем — соперника. Но их нужно вырывать, когда что-то не получается. Не скажу, что нет тяги — она есть. Данные показывают, что мы находимся в нормальном состоянии: не уступаем ни в этом компоненте ни одному сопернику. Но командная химия немножко дала сбой. По сегодняшней игре это очевидно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 5 ноября 2022
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