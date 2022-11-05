Данил Пруцев объяснил, почему ничья с «Сочи» — хороший результат для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался после матча с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ, а также поделился ожиданиями от последних матчей перед зимней паузой.

Матч с «Сочи» получился очень тяжёлым. Считаю, что в первом тайме «Спартак» контролировал игру. Забей свои моменты, возможно, всё пошло бы по-другому. Во втором тайме было чуть похуже, стало тяжелее. Ничья — хороший результат, до этого «Спартак» тут не побеждал.



Я провёл за «Сочи» один год, хороший год с дебютом в Российской Премьер-Лиге. Много знакомых в тренерском штабе, среди футболистов. Хорошо пообщались и поменялись футболками. Очень рад. С кем поменялся? С Жоаозиньо.



С «Локомотивом» у «Спартака» будет очень тяжёлый матч, дерби. Выйдем, оставим все свои силы и будем играть на победу, нам нужны три очка. В Кубке тоже будем стараться порадовать болельщиков и постараемся занять первое место в группе», — сказал Пруцев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».