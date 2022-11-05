Виктор Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил в матче 13-го тура Серии А с «Аталантой» (2:1). Этот гол стал для него 32-м в высшем дивизионе итальянского первенства. Таким образом, Осимхен стал лучшим нигерийским бомбардиром в истории Серии А, сообщает портал Opta.
Форвард «Наполи» обошёл Симеона Нванкво, который в нынешнем сезоне выступает за «Беневенто» в серии B. В Италии Нванкво также защищал цвета «Кротоне», «Пармы» и «Салернитаны».
Осимхен перешёл в стан неаполитанцев 31 июля 2020 года из «Лилля» за € 70 млн. В Европе нападающий также выступал за «Вольфсбург» и «Шарлеруа».
В текущем сезоне нигериец провёл за «Наполи» 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и стал автором одной результативной передачи.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
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