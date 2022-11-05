«Осасуна» благодаря победе над «Сельтой» сравнялась по очкам с «Атлетико»
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Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Сельта» и «Осасуна» из Памплоны. Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Первый мяч в матче был забит на восьмой минуте: Чими Авила отличился после передачи Мой Гомеса.
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На 19-й Яго Аспас счёт сравнял: Франко Серви записал на свой счёт голевую передачу.
Решающий мяч в матче забил всё тот же Авила: в этот раз передачу ему отдал Мануэль Санчес.
«Осасуна» набрала 23 очка и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. «Сельта» (11) — 17-я.
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