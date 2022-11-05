«Осасуна» благодаря победе над «Сельтой» сравнялась по очкам с «Атлетико»

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Сельта» и «Осасуна» из Памплоны. Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на восьмой минуте: Чими Авила отличился после передачи Мой Гомеса.

Гол Авилы. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 19-й Яго Аспас счёт сравнял: Франко Серви записал на свой счёт голевую передачу.

Гол Аспаса. Видеоролик:

Решающий мяч в матче забил всё тот же Авила: в этот раз передачу ему отдал Мануэль Санчес.

Гол Авилы. Видеоролик:

«Осасуна» набрала 23 очка и поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. «Сельта» (11) — 17-я.