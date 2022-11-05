«Ошибка Федотова». Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Пари НН»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении армейцев в матче с «Пари Нижний Новгород» (0:1).
«Это ошибка Федотова. Когда готовишься к игре, то разбираешь соперника: его сильные и слабые стороны. «Нижний» подготовился и перекрыл фланги. Схема Федотова не работала — надо было перестраиваться.
Обычно против таких защитных вариантов играют два нападающих и пять полузащитников. Возьмём первый тайм в плане созидания: Обляков — ноль, Зделар — ноль, Мендес — ноль, Гаич — ноль, Карраскаль с Мединой — ноль. Просто шесть человек выпало, которые должны разыгрывать впереди, а тут вообще ничего.
Если ты разбираешь схему, то надо находить изъяны. А мы вообще ничего не увидели. ЦСКА мог выиграть сегодня только за счёт стандартов и дальних ударов. А кто-нибудь за первый круг у ЦСКА забил с дальней дистанции? Так что это ошибка Федотова. Он начал поздно искать варианты. У Федотова отсутствует вариативность схем, а все уже подстроились.
«Пари НН» выиграл игру, ничего не выдумывая. Они просто грамотно организовали оборону с выходом в контратаку, и стандарт сработал. Понятно, что там Ермаков ошибся, но так или иначе. Впереди у ЦСКА вообще ничего не было. Все обострения и нагнетания может один человек — Кучаев, но этого мало», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 ноября 2022
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