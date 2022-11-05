«Лестер» в гостях уверенно обыграл «Эвертон»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра матча Дэвида Кута прозвучал в 20:30 мск.

Команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, но удача в итоге улыбнулась гостям. На 45-й минуте Юри Тилеманс реализовал момент после передачи Джеймса Мэддисона. «Ириски» пытались переломить ход встречи, но этого им сделать не удалось. На 86-й минуте полузащитник Харви Барнс после передачи Джеймса Мэддисона установил итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу «лис».

Благодаря этой победе «Лестер» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место турнирной таблицы. «Эвертон», у которого тоже 14 очков, опустился на 15-ю строчку.