«Лестер» в гостях уверенно обыграл «Эвертон»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра матча Дэвида Кута прозвучал в 20:30 мск.
Команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, но удача в итоге улыбнулась гостям. На 45-й минуте Юри Тилеманс реализовал момент после передачи Джеймса Мэддисона. «Ириски» пытались переломить ход встречи, но этого им сделать не удалось. На 86-й минуте полузащитник Харви Барнс после передачи Джеймса Мэддисона установил итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу «лис».
Благодаря этой победе «Лестер» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место турнирной таблицы. «Эвертон», у которого тоже 14 очков, опустился на 15-ю строчку.
- 5 ноября 2022
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