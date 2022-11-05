Баженов: продлить контракт с Карпиным — логичный шаг. РФС не надо было ничего придумывать

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил решение Российского футбольного союза продлить контракт главного тренера сборной России до 2024 года. О новом соглашении было объявлено сегодня, 5 ноября.
«Логичный шаг. В данной ситуации можно спокойно совмещать и тренера «Ростова», и тренера сборной России. Почему бы и нет? Я работал с Валерием Георгиевичем — у него ребята прогрессируют и показывают хороший уровень. Не надо было ничего придумывать. Договорились — молодцы», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
О назначении Карпина в сборную России было объявлено 23 июля 2021 года. Под руководством специалиста команда добилась права сыграть в плей-офф за путёвку на чемпионат мира, но ФИФА и УЕФА отстранили россиян от участия в международных турнирах из-за событий на Украине.
- 5 ноября 2022
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