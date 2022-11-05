«Шальке» проиграл седьмую встречу Бундеслиги подряд, уступив в гостях «Вердеру»

Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» дома принимал «Шальке-04». Встреча между командами проходила на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Стартовый свисток главного арбитра матча Феликса Бриха прозвучал в 20:30 мск.
Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте благодаря голу Никласа Фюллькруга, ассистировал ему Митчелл-Элия Вайзер. На 76-й минуте «Вердер» укрепил своё преимущество — в этот раз отличился Марвин Дукш после передачи Митчелла-Элии Вайзера. На 89-й минуте игрок гостей Доминик Дрекслер после передачи Себастьяна Полтера забил гол и подарил болельщикам надежду на ничью. Однако в оставшиеся минуты встречи гости забить голов не смогли. Матч закончился 2:1 в пользу «Вердера».
Это поражение стало для «Шальке» седьмым подряд. Команда имеет в активе всего шесть очков и занимает последнее место турнирной таблицы. «Вердер» после игры набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку чемпионата.
- 5 ноября 2022
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:00