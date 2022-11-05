Дмитрий Булыкин оценил решение провести матч между сборными России и Узбекистана

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении провести товарищеский матч сборной России с национальной командой Узбекистана.
«Стоит и нужно играть против других сборных. Не играть же со вторым составом и каким-нибудь клубом РПЛ. Лучше играть международные матчи — посмотреть на нашу молодёжь, кто на что готов, и дать аванс. Атмосфера сборной и традиции тоже имеют место быть.
Я позитивно отношусь к играм с другими сборными: даже не так важно, кто это. Важно то, кто вызывается в сборную и кому будет дан шанс. Надо, чтобы молодые футболисты почувствовали это и прогрессировали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча между сборными России и Узбекистана состоится в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
- 5 ноября 2022
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