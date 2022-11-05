Защитник «Пари НН» Илья Агапов высказался о победе в матче с ЦСКА
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Защитник «Пари НН» Илья Агапов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы серьёзно готовились к ЦСКА, работали над «стандартами» на тренировках. И Виктор Александров здорово забил гол, прибежав в район дальней штанги. Обороняя результат, мы обожглись в матче с «Крыльями», а с ЦСКА очень хорошо прессинговали на протяжении всего матча. В концовке чуть подсели, но всё равно старались не прижиматься к своим воротам. И в итоге одержали долгожданную победу», — приводит слова Агапова пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале.
21-летний Агапов попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).
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