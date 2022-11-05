«Он уже мыслями в другой команде». Геннадий Орлов — о неудачной игре Чистякова

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после поражения «Зенита» в матче с «Ахматом» (1:2) высказался о неудачной игре Дмитрия Чистякова. Второй гол «Ахмата» забил Мохамед Конате после ошибки защитника питерцев.
«С Чистяковым и так уже всё ясно. Он же давал интервью, что он получает мало игровой практики, что ему хотелось бы больше, он недоволен. И, судя по всему, он уже мыслями в другой команде. По имеющейся у меня информации этой командой может стать как раз «Ахмат».
Был какой-то разобранный, видно было. Он ведь чувствует, что у него не складывается в «Зените», а он хочет играть в сборной России. Тем более что Карпин на него рассчитывает. И ему нужно больше игрового времени, но конкуренции с Ловреном и Родригао он не выдерживает. Поэтому, вероятно, и решился на такой ход», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
- 5 ноября 2022
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