Спаллетти оценил важность победы «Наполи» над «Аталантой» в матче Серии А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аталантой» со счётом 2:1 в матче 13-го тура итальянской Серии А.

«Была трудная игра. Это были бы три очень важных очка, как и все предыдущие. Мы должны быть собой, выходить на поле и допускать меньше опасных атак, как это было во втором тайме. «Аталанта» провела отличную игру, и мы часто наблюдаем за ними, как за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», потому что у них очень схожие игровые стили. Тем ценнее победа в матче с таким соперником. Конечно, могли возникнуть трудности по ходу встречи, но команда была спокойна и играла в свой футбол», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла.

После этой встречи «Наполи» набрал 37 очков и оторвался от идущей на втором месте «Аталанты» на восемь баллов. В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти проведут встречу с «Эмполи».

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Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы: