Генеральный директор «Зенита»: может, Чистякову действительно лучше играть за «Ахмат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова комментатора Геннадия Орлова о защитнике сине-бело-голубых Дмитрии Чистякове. В матче с «Ахматом» (1:2) после ошибки Чистякова Мохамед Конате забил второй гол грозненцев. После игры Орлов заявил, что защитник мыслями уже в другой команде и, возможно, этой командой станет «Ахмат».



«Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым, тем более домашним поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Тем более хочу обратить внимание на то, что публично пусть даже не самому, а через агента высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но – утро вечера мудренее. Завтра будет серьёзный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу», — сказал Медведев «Матч ТВ».