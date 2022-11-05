Лучано Спаллетти: Кварацхелия? У нас есть и другие футболисты, способные повлиять на игру

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы в матче с «Аталантой» высказался о нападающем своей команды Викторе Осимхене, который отметился забитым мячом, а также прокомментировал травму полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Осимхен? У него сейчас прилив сил, мощи и скорости, но время от времени он должен принимать верные действия, особенно когда получает передачи от своих товарищей. Может быть, он немного устал, но он сделал то, что должен был сделать.
Кварацхелия? У него болит спина после удара от Александер-Арнольда [в игре с «Ливерпулем»]. После нескольких дней он чувствовал себя хорошо, но вчера появились боли, поэтому мы предпочли не рисковать. У нас есть и другие футболисты: сегодня Элмас качественно и количественно повлиял на игру. Так что считаю, что было правильно дать ему отдохнуть, а также передать сообщение остальным: ты в команде вместе с другими игроками, а не один», — цитирует Спаллетти журналист Альфредо Педулла.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
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