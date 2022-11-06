«Барселона» — «Альмерия»: Френки де Йонг удвоил преимущество хозяев на 62-й минуте

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходит матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Барселона» и «Альмерия». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте «Барселона» получила право на пенальти, который не реализовал Роберт Левандовски: мяч после удара польского нападающего попал в нижнюю часть штанги и отлетел за пределы поля. Напомним, Левандовски является лучшим бомбардиром турнира с 13 голами.

Первый гол в матче случился на 48-й минуте: его автором стал Усман Дембеле, который убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот. На 62-й минуте второй гол «Барселоны» забил Френки де Йонг: Жорди Альба с левого фланга навесил во вратарскую, Ансу Фати набежал и пробил в упор, но вратарь среагировал. Де Йонг подркараулил отскок и добил мяч в пустые ворота.