Холанд — о голе «Фулхэму» на 90+5-й минуте: один из самых нервных моментов в моей жизни

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от победного гола с пенальти в ворота «Фулхэма» на самых последних секундах матча, а также рассказал о важности набранных очков для его команды.

«Это был один из самых нервных моментов в моей жизни, но при этом и самых фантастических. Конечно, я нервничал, когда пошёл бить пенальти на последней минуте. Но также это потрясающие чувства. Выиграть эту игру 10 против 11 — это замечательно. Я горжусь сегодня каждым парнем, который позволил нам набрать эти три очка, которые для нас крайне важны.

В нашей команде сейчас мощная энергетика и хорошая атмосфера. Нам нравится играть друг с другом, и мы усердно работаем вместе. Я могу просто сказать, что действительно горжусь сегодня всеми нами. Выиграть в этом матче — это потрясающе», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».