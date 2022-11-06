Тен Хаг: в «Манчестер Юнайтед» обороняются все 11 футболистов, в том числе Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, благодаря чему команде удаётся успешно выступать в турнирах.
«У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду. Поэтому нас сложно обыграть как команду. Это тот процесс, который мы должны продолжать, благодаря чему нас трудно победить. Все дисциплинированы в этом плане. Когда мы играем с желанием и страстью, нас трудно победить, и это делает нас на данный момент успешными», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 23 очка. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на девять очков.
Также команда вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе.
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