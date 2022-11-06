Футболисток ЦСКА поздравляли с трофеем, игрок «НН» переобувался во время матча. Яркие фото

5 ноября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» с минимальным счётом одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал защитник нижегородцев Виктор Александров.
В добавленное время Момо Янсане увеличил преимущество «Пари НН», но после просмотра VAR мяч был отменён.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Обслуживала матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Алексей Воронцов и Наиль Сайфетдинов. Резервный судья — Роман Галимов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Александр Богданов.
«Пари НН» с 16 очками занимает в турнирной таблице 12-е место. ЦСКА (29) — третий.
- 6 ноября 2022
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