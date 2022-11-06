Дмитрий Хомуха: Если «Зенит» ещё раз оступится, то чемпионская гонка возобновится

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал победу «Ахмата» в гостевой встрече с «Зенитом». Игра проходила в рамках 16-го тура РПЛ и завершилась победой грозненского клуба со счётом 2:1.
«Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определённый недонастрой у петербуржцев присутствовал. Можно ли винить Чистякова? Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьёзные ошибки.
Интрига в чемпионате? Шесть очков от второго места — это уже не то, что было до 15 тура. Если «Зенит» ещё раз оступится, то чемпионская гонка возобновится», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
Напомним, во вчерашней встрече за «Ахмат» забивали Евгений Харин и Мохамед Конате. Единственный гол «Зенита» на свой счёт записал Андрей Мостовой.
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