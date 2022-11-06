Лечи Садулаев: против «Зенита» мы сделали историю

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал победу своего клуба в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы хорошо готовились. понимали, что играли с чемпионом. Максимальный настрой, рад, что получилось выиграть. Тренер на установке сказал играть агрессивно в атаку. Рад, что так получилось. Во втором тайме пришлось тяжелее. Обороняться всегда сложнее. Но мы сделали это.



Самая большая победа «Ахмата» в году? Очень хороший результат, можно сказать сделали историю. При Ташуеве хорошо тренируемся, начали много атаковать. Забиваем в каждом матче. Личный прогресс? Не люблю себя хвалить.



Я пока не попал в окончательный список сборной. Надо ещё показать себя, играть, и будет всё хорошо. Как узнал? Я пришёл с тренировки, мне позвонили журналисты, даже в телеграм не заходил. Очень рад был. Заранее никто не связывался», — приводит слова Садулаева «РБ Спорт».

Напомним, «Ахмат» обыграл «Зенит» со счётом 2:1.