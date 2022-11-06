Тихонов: «Локомотив» не проиграет «Уралу», а может и выиграть

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче «Урал» — «Локомотив», который состоится сегодня в рамках 16-го тура РПЛ.

«Конечно, кто-то скажет, что фаворит тут «Урал», я же придерживаюсь обратной точки зрения. Да, «Урал» уже семь игр не проигрывает, а «Локомотив» трясёт, бросает из огня да в полымя, непонятно, что ждать от этой команды. Но в последней игре с ЦСКА «Локо» показал, что может играть в атакующий футбол – где-то везёт, где-то нет.



В этом матче встречаются две разные команды. «Урал» играет более прагматично, где-то от обороны, где-то высоко. «Железнодорожники» пока не так универсальны. Думаю, «Локо» не проиграет, но может и выиграть», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, стартовый свисток арбитра этого матча прозвучит в 14:00 мск.