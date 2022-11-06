Тихонов: «Локомотив» не проиграет «Уралу», а может и выиграть

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче «Урал» — «Локомотив», который состоится сегодня в рамках 16-го тура РПЛ.
«Конечно, кто-то скажет, что фаворит тут «Урал», я же придерживаюсь обратной точки зрения. Да, «Урал» уже семь игр не проигрывает, а «Локомотив» трясёт, бросает из огня да в полымя, непонятно, что ждать от этой команды. Но в последней игре с ЦСКА «Локо» показал, что может играть в атакующий футбол – где-то везёт, где-то нет.
В этом матче встречаются две разные команды. «Урал» играет более прагматично, где-то от обороны, где-то высоко. «Железнодорожники» пока не так универсальны. Думаю, «Локо» не проиграет, но может и выиграть», — приводит слова Тихонова Metaratings.
Напомним, стартовый свисток арбитра этого матча прозвучит в 14:00 мск.
- 6 ноября 2022
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:03
-
06:24
-
06:21
-
06:17
-
06:04
-
05:08
-
04:34
-
04:19
-
01:36
-
01:23
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:43
-
00:29
-
00:27
-
00:19
-
00:12
-
00:03
- 5 ноября 2022
-
23:47
-
23:41
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:37